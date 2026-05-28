Kriminalität

Schon zum vierten Mal: Unbekannte werfen Steine auf Autobahn

Schon wieder fliegen Steine auf die A5: Diesmal landen sogar Holzstücke auf der Straße. Was Zeugen über die mutmaßlichen Täter berichten und wie die Polizei jetzt vorgeht.

Zeugen wollen gesehen haben, wie sich zwei junge Menschen von der Brücke entfernten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zeugen wollen gesehen haben, wie sich zwei junge Menschen von der Brücke entfernten. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte Steine von einer Fußgängerbrücke auf die A5 bei Karlsruhe geworfen. Auch Holzstücke seien am späten Mittwochabend auf der Autobahn gelandet, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. 

Nicht der erste Fall: Bereits Anfang Mai waren dreimal Gegenstände von dieser Brücke bei Ettlingen auf die A5 geworfen worden. Mal waren es laut Polizei Waschbetonsteine und ein großer Ast, dann Steinbrocken. 

Zeuge soll Unbekannte gesehen haben

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Nach Angaben der Polizei verteilten sich die Steine und Holzstücke im jüngsten Fall über alle drei Fahrstreifen. «Insgesamt sechs Fahrzeuge kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Hindernissen», teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe zwei mutmaßlich männliche Jugendliche beobachtet, die offenbar zügig die Flucht ergriffen. Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

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