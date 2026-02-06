Mannheim: Unbekannte werfen Steine auf Auto
In Mannheim-Neckarstadt werfen Unbekannte Steine auf den fließenden Verkehr. Es entsteht ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.
Mannheim. Bislang Unbekannte haben am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt Steine auf das Auto eines 60-Jährigen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Hyundai-Fahrer gegen 19.40 Uhr die Straße „Schafweide“ in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.
Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Betroffene sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden. (sig)