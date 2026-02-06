Neckarstadt

Mannheim: Unbekannte werfen Steine auf Auto

In Mannheim-Neckarstadt werfen Unbekannte Steine auf den fließenden Verkehr. Es entsteht ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild).

Mannheim. Bislang Unbekannte haben am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt Steine auf das Auto eines 60-Jährigen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Hyundai-Fahrer gegen 19.40 Uhr die Straße „Schafweide“ in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Betroffene sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden. (sig)

