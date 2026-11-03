Gefahr im Verkehr

Jugendliche werfen Feuerwerkskörper auf A6

Ein Mann ist auf der A6 unterwegs, als ein Feuerwerkskörper das Dach seines Kleinbusses trifft. Die Polizei ermittelt vier Verdächtige – und prüft noch einen ähnlichen Fall.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Jugendlichen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Mehrere Jugendliche haben bei Heilbronn mutmaßlich Feuerwerkskörper auf die Autobahn 6 geworfen. Dabei sollen sie am Sonntag das Dach eines vorbeifahrenden Kleinbusses beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer rief daraufhin die Polizei. Die Beamten fahndeten sofort nach den Tätern und trafen auf die vier Verdächtigen im Alter von 13 und 15 Jahren. Gegen sie wird nun wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr ermittelt.

Bereits am Freitag war es den Angaben nach an derselben Stelle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dabei entstand ein Rückstau, in dessen Folge es zu einem Unfall kam. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, war unklar.

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