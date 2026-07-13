Mutmaßliche Brandstiftung

Kinder werfen Feuerwerkskörper - Feld brennt

Bis Silvester ist es noch lange hin. Doch mitten in der Sommerhitze hantieren Kinder mit Feuerwerkskörpern - mit fatalen Folgen.

Die Feuerwehr musste ein Feld bei Geislingen löschen. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Feuerwehr musste ein Feld bei Geislingen löschen. (Symbolbild)

Geislingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich weil Kinder Feuerwerkskörper geworfen haben, hat ein Acker bei Geislingen gebrannt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. Demnach hatten Zeugen am Sonntagabend gesehen, wie eine zehnköpfige Gruppe Kinder oder Jugendlicher Feuerwerkskörper auf das Feld warfen, was den Brand verursacht haben soll.

Danach sollen sie auf E-Scootern davongefahren sein. Das Feuer entzündete sich auf etwa 50.000 Quadratmetern, die Feuerwehr löschte es. Das Feld in Ortsrandlage war bereits abgeerntet. Was darauf angebaut wurde, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

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