Jugendliche werfen Holzpalette von Fußgängerbrücke auf Bus
Eine hölzerne Palette fällt von einer Fußgängerbrücke auf einen Linienbus, die Jugendlichen flüchten. Die Polizei sucht sie – und spricht von einer Serie ähnlicher Vorfälle.
Reutlingen (dpa/lsw) - Jugendliche sollen von einer Fußgängerbrücke in Reutlingen eine Europalette auf einen darunter stehenden Bus geworfen haben. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall sei den Beamten über den Notruf mitgeteilt worden.
Die hölzerne Palette sei vorher bei einem Café entwendet worden. Die Polizei fahndete den Angaben zufolge nach den flüchtenden Jugendlichen, konnte sie aber nicht finden. An dem Linienbus sei ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden.
Laut den Angaben der Polizei kam es seit dem 29. Oktober zu insgesamt sieben ähnlichen Fällen. Unter anderem wurden demnach Eier und Steine von der Brücke geworfen.