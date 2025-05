Pfefferspray in Bus versprüht - Vier Verletzte

Kronberg (dpa/lhe) - In einem Linienbus in Kronberg im Hochtaunuskreis haben Jugendliche am Morgen Pfefferspray versprüht - mehrere Mitreisende sind verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, hantierten die beiden Jugendlichen im Bus mit dem Pfefferspray und lösten letztlich aus Versehen den Sprühmechanismus aus. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt, alle wurden vor Ort medizinisch versorgt. Sie litten unter anderem unter Augenreizungen, hieß es.