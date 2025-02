Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein noch unbekannter Täter soll in einem mit mehreren Schülerinnen und Schülern besetzten Bus in Neu-Isenburg Pfefferspray versprüht haben. Nach Polizeiangaben waren rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren in dem Bus unterwegs, als der Unbekannte um sich sprühte.