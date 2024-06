Pfefferspray bei Streit an Schwimmbad versprüht: Verletzte

Maintal (dpa/lhe) - Beim Streit zweier Gruppen auf einem Schwimmbad-Parkplatz in Maintal im Main-Kinzig-Kreis sind mehr als ein Dutzend Unbeteiligte durch Reizgas verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, mussten nach dem Vorfall vom Donnerstagnachmittag mehr als zehn Menschen wegen Reizungen der Atemwege und Augen vom Rettungsdienst versorgt werden. Zwei weitere Personen wurden in Krankenhäusern gebracht. Den Ermittlungen zufolge waren zuvor Jugendliche mit mehreren jungen Männern aneinandergeraten.