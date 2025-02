Pfefferspray in Linienbus - drei Verletzte

Kassel-Waldau (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen in einem Kasseler Linienbus hat ein 15-Jähriger Pfefferspray eingesetzt und damit auch eine unbeteiligte Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Angreifer zunächst flüchten. Wenig später tauchte er jedoch am Einsatzort als Patient an Bord eines Rettungswagens auf.