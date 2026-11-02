Teilweise vermummt

Jugendliche zünden Mülltonnen im Frankfurter Norden an

In Preungesheim und Rödelheim haben Jugendliche am Wochenende mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Ob es einen Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Innenstadt gibt, ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Brandstifter aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Brandstifter aufgenommen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag mehrere Mülltonnen im Frankfurter Norden in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in den Stadtteilen Preungesheim und Rödelheim insgesamt sieben Mülltonnen zerstört, darunter drei große Abfallbehälter für Altpapier. 

Zeugenberichten zufolge handelte es sich um eine Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Teil der Verdächtigen soll vermummt gewesen sein. Ob die Brände mit den Ausschreitungen nach den Protesten von «Gen Z regelt» in der Frankfurter Innenstadt am Samstagabend zusammenhängen, ist laut Polizei nicht bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schock über Gewalt in Frankfurt - Lage wieder beruhigt
Gewalt eskaliert

Schock über Gewalt in Frankfurt - Lage wieder beruhigt

Tausende ziehen friedlich durch Frankfurt, dann fliegen Flaschen, Steine und Böller. Die Polizei löst die Demo auf – doch damit beginnt das Chaos erst.

01.11.2026

Ministerpräsident Rhein «schockiert» von Gewalt in Frankfurt
Proteste eskalieren

Ministerpräsident Rhein «schockiert» von Gewalt in Frankfurt

Nach einem weitgehend friedlichen Protest junger Menschen kommt es am Abend in Frankfurt zu Plünderungen und Ausschreitungen. Der hessische Regierungschef kündigt Konsequenzen an.

01.11.2026

Rimbach: Altkleidercontainer in Brand gesteckt
Mit Personenbeschreibung

Rimbach: Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend einen brennenden Altkleidercontainer in Rimbach. Kurz davor beobachteten sie eine Gruppe Jugendlicher am Tatort.

12.01.2026

Jugendliche soll Wohnhaus in Brand gesteckt haben
Mehr als 100.000 Euro Schaden

Jugendliche soll Wohnhaus in Brand gesteckt haben

In einem Mehrfamilienhaus brennt Müll. Während die Beamten den Vorfall aufnehmen, brennt ganz in der Nähe ein Wohnhaus. Für beide Feuer soll eine Jugendliche verantwortlich sein.

11.01.2026

Mülltonnen in Brand: Polizei fasst Mann und Jugendliche
Kriminalität

Mülltonnen in Brand: Polizei fasst Mann und Jugendliche

Mehrere Mülltonnen sollen Jugendliche in Frankfurt angezündet haben. Sie werden gefasst, doch wenig später brennt es wieder. Diesmal nimmt die Polizei einen 28-Jährigen fest.

04.01.2026