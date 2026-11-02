Jugendliche zünden Mülltonnen im Frankfurter Norden an
In Preungesheim und Rödelheim haben Jugendliche am Wochenende mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Ob es einen Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Innenstadt gibt, ist noch unklar.
Frankfurt (dpa/lhe) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag mehrere Mülltonnen im Frankfurter Norden in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in den Stadtteilen Preungesheim und Rödelheim insgesamt sieben Mülltonnen zerstört, darunter drei große Abfallbehälter für Altpapier.
Zeugenberichten zufolge handelte es sich um eine Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Teil der Verdächtigen soll vermummt gewesen sein. Ob die Brände mit den Ausschreitungen nach den Protesten von «Gen Z regelt» in der Frankfurter Innenstadt am Samstagabend zusammenhängen, ist laut Polizei nicht bekannt.