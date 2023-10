Jugendlicher bedroht Kinder mit Messer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Frankfurt einen 16-Jährigen festgenommen, der Kinder mit einem Messer bedroht und attackiert haben soll. Ein zwölfjähriges Mädchen sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Mädchen mit einem gleichaltrigen Jungen am Sonntagnachmittag auf einer Parkbank gesessen, als sie von drei Jugendlichen zunächst beleidigt wurde. Der 16-Jährige soll mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung der Kinder vollführt und dann das Mädchen geschlagen sowie getreten haben. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei die Drei fest und übergab sie ihren Eltern.