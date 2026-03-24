Feuer in Mehrfamilienhaus

Jugendlicher bei Brand schwer verletzt

Dichter Rauch dringt aus einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Menschen werden bei dem Brand verletzt.

Feuerwehrleute löschen die Flammen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute löschen die Flammen. (Symbolbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Emmendingen schwer verletzt worden. Er erlitt schwere Brandverletzungen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Auch vier weitere Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. 

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Am Montagabend war aus dem Obergeschoss des Hauses dichter Rauch gedrungen. Eine Familie mussten die Einsatzkräfte von einem Balkon retten.

. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Bewohner der insgesamt sechs Wohnungen mussten zunächst anderweitig unterkommen. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar.

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