Brand in Mehrfamilienhaus - Jugendlicher warnt Bewohner

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher hat in Pforzheim wohl mehrere Menschen vor Flammen gerettet. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ging er von Wohnungstür zu Wohnungstür, klingelte und warnte die Bewohner, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dadurch konnten alle Bewohner das Gebäude am späten Montagabend rechtzeitig und vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.