Jugendlicher bei Faschingsfeier mit Messer angegriffen

Wört (dpa/lsw) - Mit einem Messer hat ein Unbekannter einen am Boden liegenden 17-Jährigen auf einer Faschingsveranstaltung in Wört (Ostalbkreis) angegriffen. Der Jugendliche habe leichte Schnittverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Laut einem Sprecher sei der Verletzte am Sonntag vor Ort von Sanitätern versorgt worden. Ins Krankenhaus habe er nicht müssen, hieß es.