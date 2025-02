K.-o.-Tropfen Verdacht - Polizei beendet Faschingsfeier

Murg (dpa/lsw) - Wegen mutmaßlichen Einsatzes von K.-o.-Tropfen auf einer Faschingsveranstaltung in Murg im Kreis Waldshut hat die Polizei die Feierlichkeiten vorzeitig beendet. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, klagten sechs Menschen am Samstag über typische Symptome von K.-o.-Tropfen. Dazu gehören plötzliche Benommenheit, Erinnerungslücken und Übelkeit. Sie seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.