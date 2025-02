Strobl warnt vor K.-o.-Tropfen bei Fastnachtsfeiern

Stuttgart (dpa/lsw) - Die fünfte Jahreszeit steht vor ihrem großen Höhepunkt - Innenminister Thomas Strobl mahnt Närrinnen und Narren allerdings zu Achtsamkeit auf Umzügen, Feten, Prunksitzungen - und an der Theke. «Kriminelle nutzen unverantwortlichen Alkoholkonsum aus und sind insbesondere im Schutze größerer Menschenansammlungen aktiv», sagte der CDU-Politiker. So fänden K.-o.-Tropfen immer wieder den Weg in die Getränke ahnungsloser Opfer. «Dagegen kann man sich wehren. Einfach das Getränk immer im Auge behalten und achtsam sein, wenn wildfremde Menschen einen offenen Drink bringen.»