Jugendlicher fährt auf Zugkupplung mit - Polizei warnt

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist in Südbaden auf der Kupplung eines Zuges mitgefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, entdeckte eine Reisende am Bahnhof Bad Krozingen, dass der Jugendliche auf der Kupplung am Ende des Zuges saß. Als sie ihn ansprach, sei er geflüchtet. Am nächsten Halt des Zuges in Efringen-Kirchen überprüfte dann der Lokführer erneut die Kupplung am Ende des Zuges und beobachtete, wie eine Person von der Kupplung sprang und wegrannte.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass der Jugendliche nach seiner Flucht in Bad Krozingen zurückkehrte, sich erneut auf die Kupplung setzte und darauf weiterfuhr. Sicher könne man das aber nicht sagen, die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher.