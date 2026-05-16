Unfall mit fünf Jugendlichen - lebensgefährlich Verletzter

Nürtingen (dpa/lsw) - Fünf 17-Jährige sind mit einem Auto von einer Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) abgekommen. Einer der Insassen wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die fünf Jugendlichen waren demnach nachts mit einem Auto unterwegs und kamen laut Polizeisprecher vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto prallte den Angaben zufolge gegen einen Baum und rutschte dann eine Böschung hinab.

Drei der 17-jährigen Insassen sollen sich dabei verletzt haben, einer davon lebensgefährlich. Alle drei Verletzten wurden laut den Angaben des Polizeisprechers mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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