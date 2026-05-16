Kreis Esslingen

Unfall mit fünf Jugendlichen - lebensgefährlich Verletzter

Mitten in der Nacht kracht ein Auto voller 17-Jähriger gegen einen Baum. Ein Jugendlicher schwebt in Lebensgefahr. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Einer der 17-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Einer der 17-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Nürtingen (dpa/lsw) - Fünf 17-Jährige sind mit einem Auto von einer Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) abgekommen. Einer der Insassen wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. 

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Die fünf Jugendlichen waren demnach nachts mit einem Auto unterwegs und kamen laut Polizeisprecher vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto prallte den Angaben zufolge gegen einen Baum und rutschte dann eine Böschung hinab. 

Drei der 17-jährigen Insassen sollen sich dabei verletzt haben, einer davon lebensgefährlich. Alle drei Verletzten wurden laut den Angaben des Polizeisprechers mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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Unklar sei noch, wer der Fahrer des Wagens war. Warum die 17-Jährigen mit dem Auto unterwegs waren, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch ein Polizeihubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz.

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