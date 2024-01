Jugendlicher in U-Bahn mit Messer schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher ist bei einer Attacke während einer nächtlichen U-Bahn-Fahrt in Frankfurt mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen worden. Dabei habe der 17-Jährige schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er war in der Nacht zum Sonntag mit drei Gleichaltrigen unterwegs gewesen, als sie von einer Gruppe angegriffen wurden. Seine drei Freunde wurden getreten, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter, von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Weitere Erkenntnisse lagen zunächst nicht vor.