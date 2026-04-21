Lindau

Jugendlicher mit getuntem Pedelec: Tempoanzeige bis 99 km/h

Ein Jugendlicher ist mit einem manipulierten Pedelec unterwegs und fällt durch hohe Geschwindigkeit auf. Die Polizei greift ein.

In Lindau stoppte die Polizei einen Jugendlichen mit einem mutmaßlich getunten Fahrzeug. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
In Lindau stoppte die Polizei einen Jugendlichen mit einem mutmaßlich getunten Fahrzeug. (Symbolbild)

Lindau (dpa) - Ein 14-Jähriger ist in Lindau mit einem getunten Pedelec von der Polizei gestoppt worden. Das Fahrzeug sei einer Streife aufgefallen, weil es sich augenscheinlich deutlich schneller als erlaubt bewegt habe, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle habe der Jugendliche angegeben, das Pedelec mit einem Chip manipuliert zu haben. Ein erster Test im Stand habe ergeben, dass der am Fahrzeug angebrachte Tachometer Geschwindigkeiten von bis zu 99,9 Kilometern pro Stunde anzeigt. Höhere Werte könne das Gerät bauartbedingt nicht darstellen.

Die Beamten stellten das Pedelec sicher, um es von einem Gutachter untersuchen zu lassen. Der 14-Jährige war den Angaben zufolge weder mit einem Helm unterwegs noch verfügte das Fahrzeug über eine Beleuchtung. Gegen den Jugendlichen werde nun unter anderem wegen mehrerer Verstöße ermittelt, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher mit vermutlich gestohlenem Auto unterwegs
Kriminalität

Jugendlicher mit vermutlich gestohlenem Auto unterwegs

Ein 17-Jähriger versucht, vor der Polizei zu flüchten – ohne Führerschein und mit vermutlich gestohlenem Auto. Wie die Fahndung in Eppstein endete.

21.03.2026

Nicht nur Tempo: Warum Pedelec-Unfälle so oft tödlich enden
Verkehrstote

Nicht nur Tempo: Warum Pedelec-Unfälle so oft tödlich enden

Pedelecs sind beliebt, aber auch riskant: In diesem Jahr kamen bereits mehr Menschen bei Unfällen ums Leben als im Vorjahr. Warum das Risiko steigt.

08.08.2025

Pedelec-Fahrer ohne Helm übersieht Linienbus - schwer verletzt
Schwetzingen

Pedelec-Fahrer ohne Helm übersieht Linienbus - schwer verletzt

Der 22-Jährige stürzt und verletzt sich schwer am Kopf. Er trug keinen Helm.

27.03.2025

Jugendlicher flüchtet mit Auto vor Polizei und baut Unfall
Verfolgungsfahrt

Jugendlicher flüchtet mit Auto vor Polizei und baut Unfall

Als die Polizei einen jungen Autofahrer kontrollieren will, flüchtet dieser. Dazu hatte er gleich mehrere Gründe.

01.09.2024

Mit auffällig schnellem Pedelec unterwegs: Mann festgenommen
Verkehrskontrolle

Mit auffällig schnellem Pedelec unterwegs: Mann festgenommen

Die Polizei erwischt in Darmstadt einen Mann, der mit einem getunten Pedelec unterwegs ist. Noch dazu auf Drogen.

12.07.2024