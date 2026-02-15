Jugendlicher mit Waffe geschlagen und bedroht
Ein Aufeinandertreffen vier junger Männer in Limburg eskaliert. Was mit Beleidigungen beginnt, endet mit körperlicher Gewalt. Die Polizei sucht noch zwei Täter.
Limburg (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger ist in Limburg mit einer Waffe geschlagen und leicht verletzt worden. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern - darunter der 17-Jährige - sei am Samstagabend eskaliert, teilte die Polizei Limburg mit. Die Beamten suchen nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen.
Der 17-Jährige und ein 15 Jahre alter Begleiter seien gegen 20.49 Uhr von zwei ihnen unbekannten anderen jungen Männern zunächst angesprochen, dann verbal beleidigt und bedroht worden. Der Jugendliche sei schließlich mit einem «waffenähnlichen Gegenstand» ins Gesicht sowie gegen den Oberkörper geschlagen worden. Genauere Angaben zur Tatwaffe konnte ein Sprecher der Polizei nicht machen. Die beiden Täter flüchteten den Angaben zufolge.