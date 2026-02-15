Kriminalität

Jugendlicher mit Waffe geschlagen und bedroht

Ein Aufeinandertreffen vier junger Männer in Limburg eskaliert. Was mit Beleidigungen beginnt, endet mit körperlicher Gewalt. Die Polizei sucht noch zwei Täter.

Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger ist in Limburg mit einer Waffe geschlagen und leicht verletzt worden. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern - darunter der 17-Jährige - sei am Samstagabend eskaliert, teilte die Polizei Limburg mit. Die Beamten suchen nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 17-Jährige und ein 15 Jahre alter Begleiter seien gegen 20.49 Uhr von zwei ihnen unbekannten anderen jungen Männern zunächst angesprochen, dann verbal beleidigt und bedroht worden. Der Jugendliche sei schließlich mit einem «waffenähnlichen Gegenstand» ins Gesicht sowie gegen den Oberkörper geschlagen worden. Genauere Angaben zur Tatwaffe konnte ein Sprecher der Polizei nicht machen. Die beiden Täter flüchteten den Angaben zufolge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heppenheim: Jugendlicher mit Messer bedroht und beraubt
Zeugen gesucht

Heppenheim: Jugendlicher mit Messer bedroht und beraubt

In Heppenheim haben mehrere Jugendliche einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter flüchteten.

20.10.2025

Jugendlicher wird geschlagen und verliert mehrere Zähne
Streit eskaliert

Jugendlicher wird geschlagen und verliert mehrere Zähne

Ein 17-Jähriger gerät mit zwei ihm Unbekannten in Streit. Dann schlägt einer zu. Der Jugendliche verliert mehrere Zähne.

27.07.2025

Feier eskaliert - Vater und Sohn ausgeraubt und geschlagen
Weilheim

Feier eskaliert - Vater und Sohn ausgeraubt und geschlagen

Ein Jugendlicher wird auf dem Weg zu einer Feier überfallen. Als sein Vater dazukommt, bleibt auch er nicht unverschont.

08.06.2025

16-Jähriger zeigt waffenähnlichen Gegenstand in Hanau
Polizeieinsatz

16-Jähriger zeigt waffenähnlichen Gegenstand in Hanau

Ein Jugendlicher holt in der Öffentlichkeit einen Gegenstand heraus, der wie eine Schusswaffe aussieht. Die Polizei rückt an.

09.05.2025

Jugendliche schlagen Tramfahrer und bedrohen ihn mit Waffe
Kassel

Jugendliche schlagen Tramfahrer und bedrohen ihn mit Waffe

Weil er zwei aggressive Jugendliche zur Rede stellen wollte, wird der Fahrer einer Kasseler Tram attackiert. Zeugen helfen zuerst dem Fahrer und dann der Polizei.

27.05.2024