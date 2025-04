Jugendlicher nach mutmaßlichem Raub bei Party in Haft

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er mit Komplizen auf einer Party in Stuttgart andere verletzt und ausgeraubt haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Der 15-Jährige sei am Freitag festgenommen worden, nachdem Ermittler seine und die Wohnungen seiner mutmaßlichen Mittäter durchsucht hatten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 16 und 15 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.