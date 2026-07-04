Jugendlicher soll Geld gefordert und Kind attackiert haben

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher hat in einer Stadtbahn in Ostfildern (Landkreis Esslingen) von einem Jungen offenbar Geld gefordert und den Elfjährigen anschließend in den Schwitzkasten genommen. Das Kind sei nach aktuellem Ermittlungsstand am Freitag in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, als der Tatverdächtige aus einer Gruppe Jugendlicher Bargeld von ihm verlangt habe, teilte die Polizei mit. Als der Elfjährige dies verweigerte, soll der Jugendliche ihn körperlich angegangen und durchsucht haben. Ob er dabei Geld oder andere Gegenstände entwendete, ist derzeit noch unklar.