Angriff in Stadtbahn

Jugendlicher soll Geld gefordert und Kind attackiert haben

In einer Stadtbahn hat ein Jugendlicher mutmaßlich Bargeld von einem Elfjährigen verlangt und ihn anschließend in den Schwitzkasten genommen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Jugendlicher soll einen Elfjährigen in der Bahn körperlich angegangen und durchsucht haben. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Jugendlicher soll einen Elfjährigen in der Bahn körperlich angegangen und durchsucht haben. (Symbolbild)

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher hat in einer Stadtbahn in Ostfildern (Landkreis Esslingen) von einem Jungen offenbar Geld gefordert und den Elfjährigen anschließend in den Schwitzkasten genommen. Das Kind sei nach aktuellem Ermittlungsstand am Freitag in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, als der Tatverdächtige aus einer Gruppe Jugendlicher Bargeld von ihm verlangt habe, teilte die Polizei mit. Als der Elfjährige dies verweigerte, soll der Jugendliche ihn körperlich angegangen und durchsucht haben. Ob er dabei Geld oder andere Gegenstände entwendete, ist derzeit noch unklar.

Der Junge verließ den Angaben nach wenig später an einer Haltestelle unverletzt die Bahn. Die Jugendlichen blieben demnach im Zug und fuhren weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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