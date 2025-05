Jugendlicher stirbt im Freibad

Mundelsheim (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist im Freibad in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) gestorben. Polizeiangaben zufolge geriet der 16-Jährige nach einem mutmaßlichen medizinischen Notfall unter Wasser. Ein Freund zog ihn demnach aus dem Becken. Zunächst kümmerten sich Ersthelfer um ihn, dann Rettungskräfte und eine Notärztin, doch der Junge starb noch vor Ort. Zum Unfallzeitpunkt am Sonntagnachmittag waren rund 40 Badegäste in dem Freibad.