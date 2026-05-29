Rhein-Lahn-Kreis

Jugendlicher stirbt nach Zusammenstoß zweier Motorräder

Nach einem schweren Unfall auf der B274 ist ein Jugendlicher im Krankenhaus gestorben. Ein Sachverständiger soll den genauen Hergang klären.

Zwei Motorradfahrer wurden bei einem Zusammenstoß schwer verletzt, einer von ihnen starb. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Zwei Motorradfahrer wurden bei einem Zusammenstoß schwer verletzt, einer von ihnen starb. (Symbolbild)

Wiesbaden/Allendorf (dpa) - Nach dem Zusammenstoß von zwei Motorrädern im Rhein-Lahn-Kreis ist ein 16-Jähriger gestorben. Der Wiesbadener sei im Krankenhaus den Folgen seiner Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Diez mit. 

Am Donnerstagabend war er in einer Dreiergruppe auf der Bundesstraße 274 bei Allendorf gefahren, in einer leichten Kurve aus bislang unbekannten Gründen gestürzt und mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 22-jährigen Darmstädters zusammengestoßen. 

Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.

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