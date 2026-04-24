Fridingen an der Donau

Junge auf Laufrad kracht in Auto und wird schwer verletzt

Ein vierjähriger Junge prallt in Fridingen an der Donau mit seinem Laufrad gegen ein Auto und wird dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Fridingen an der Donau (dpa/lsw) -  Ein vierjähriger Junge ist in Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) auf seinem Laufrad mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Das Kind war zusammen mit seinem älteren Bruder, der einen Tretroller fuhr, auf einer abschüssigen Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung wollten die Kinder abbiegen und übersahen dabei das Auto eines 65-Jährigen. Der Vierjährige prallte in die Seite des Autos. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind nach dem Unfall am Donnerstag mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

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