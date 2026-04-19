Rollerfahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Auto

Münsingen (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist auf der Bundesstraße 465 mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 66-Jährige mit seinem Dreirad in einer Kurve bei Münsingen (Kreis Reutlingen) in den Gegenverkehr. Er sei gegen den Wagen eines 54-Jährigen geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus, sein Motorroller wurde abgeschleppt, wie es hieß. Die B465 wurde am Samstagnachmittag vorübergehend gesperrt.