B465

Rollerfahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Auto

Ein Rettungshubschrauber bringt den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus, die Bundesstraße wird vorübergehend gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam.

Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Münsingen (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist auf der Bundesstraße 465 mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 66-Jährige mit seinem Dreirad in einer Kurve bei Münsingen (Kreis Reutlingen) in den Gegenverkehr. Er sei gegen den Wagen eines 54-Jährigen geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus, sein Motorroller wurde abgeschleppt, wie es hieß. Die B465 wurde am Samstagnachmittag vorübergehend gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Biblis: Rollerfahrer bei schwerem Unfall  verletzt – Hubschrauber im Einsatz 
B44 gesperrt

Biblis: Rollerfahrer bei schwerem Unfall  verletzt – Hubschrauber im Einsatz 

Ein 59-jähriger Mann aus Mannheim hat bei einem Unfall auf der B44 bei Biblis schwere Verletzungen erlitten. Eine Autofahrerin hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

07.09.2025

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus
Tödlicher Unfall

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Auf einer Kreisstraße im Enzkreis kommt ein Autofahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Rettungskräfte reanimieren den Mann, doch er stirbt später im Krankenhaus.

01.06.2025

Türkei: Hubschrauber prallt gegen Krankenhaus - Vier Tote
Absturz

Türkei: Hubschrauber prallt gegen Krankenhaus - Vier Tote

Der Rettungshubschrauber sollte nach Antalya abheben. Doch dann prallt er plötzlich gegen die Fassade des Krankenhauses und stürzt ab.

22.12.2024

Unfall

Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: schwer verletzt

Ein Biker gerät im Taunus in den Gegenverkehr und prallt gegen ein Auto. Er wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

03.03.2024

Enzkreis

Rollerfahrer am Kopf verletzt: Hubschrauber im Einsatz

23.03.2023