Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Hochtaunuskreis ist ein 16-jähriger Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos geschleudert und schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge geriet der 16-Jährige am Sonntag auf einer Landstraße in der Gemarkung Königstein vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert. Die zwei Insassen des Autos erlitten einen Schock. Die betroffene Landstraße wurde nach dem Unfall voll gesperrt.