Junge Giraffe in Wilhelma gestorben

Stuttgart (dpa/lsw) - Der erst zwei Jahre alte Giraffenbulle Tilodi ist Anfang Mai in der Wilhelma gestorben. Sein Tod sei auf eine Darmverschlingung zurückzuführen, teilte der Stuttgarter Zoo mit. Eine Operation habe den jungen Bullen nicht mehr retten können. Durch die Darmverschlingung sei Tilodi bereits so geschwächt gewesen, dass er noch während der Narkose an Kreislaufversagen gestorben sei.