Kriminalität

Junge in Hinterhof gezerrt: Polizei meldet Ermittlungserfolg

Ein Elfjähriger kann in letzter Sekunde einem Angreifer entkommen – dank zweier aufmerksamer Frauen. Jetzt kann die Polizei einen Erfolg vermelden. Was bisher bekannt ist.

Der Mann soll am Dienstagmorgen in dem Hinterhof bereits damit begonnen haben, den Elfjährigen zu entkleiden, als dieser laut um Hilfe schrie. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Mann soll am Dienstagmorgen in dem Hinterhof bereits damit begonnen haben, den Elfjährigen zu entkleiden, als dieser laut um Hilfe schrie. (Symbolbild)

Waiblingen (dpa/lsw) - Im Fall eines Hinterhof-Angriffs auf einen Jungen auf dem Schulweg in Waiblingen meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Es sei ein Tatverdächtiger bekannt, sagte ein Sprecher. Er machte aber keine Angaben dazu, ob dieser bereits festgenommen worden ist. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich im Laufe des Tages dazu, kündigte er an. Zunächst hatten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» darüber berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Mann soll am Dienstagmorgen in dem Hinterhof bereits damit begonnen haben, den Elfjährigen zu entkleiden, als dieser laut um Hilfe schrie. Zwei Frauen wurden darauf aufmerksam und konfrontierten den Mann, der daraufhin von dem Jungen abließ und die Flucht ergriff, wie die Polizei mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kind in Hinterhof gezerrt - von Passantinnen gerettet
Kriminalität

Kind in Hinterhof gezerrt - von Passantinnen gerettet

Zwei Zeuginnen greifen ein, als ein Mann einen Elfjährigen in einen Hinterhof zerrt. Wie der Junge sie auf sich aufmerksam machen konnte.

04.02.2026

Auto steckt auf Gleisen fest – Rettung in letzter Sekunde
Notfälle

Auto steckt auf Gleisen fest – Rettung in letzter Sekunde

Eine Seniorin bleibt mit ihrem Auto in Thüringen auf einem Bahnübergang stecken, als sich ein Zug nähert. Sie hat Glück - ein Mann hilft ihr mit einer ungewöhnlichen Rettungsaktion.

03.08.2025

NBA: Lakers gewinnen bei Warriors in letzter Sekunde
Basketball

NBA: Lakers gewinnen bei Warriors in letzter Sekunde

Die Golden State Warriors mit Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers um LeBron James liefern sich ein packendes weihnachtliches Duell. Ein Co-Star der Lakers entscheidet die Partie.

26.12.2024

Mann aus Gleis gerettet - in letzter Sekunde
Bayern

Mann aus Gleis gerettet - in letzter Sekunde

Geistesgegenwart und großen Mut hat ein Mann in München bewiesen. Am Hauptbahnhof rettete er einen Reisenden - in letzter Sekunde.

03.03.2024

Handball-Champions-League

THW Kiel besiegt Kolstad in letzter Sekunde

Der THW Kiel geht nach dem 26:25 über Kolstad Handball als Tabellenführer in die Winterpause der Champions League. Für einen ehemaligen Spieler der Gastgeber nimmt die Partie ein schlechtes Ende.

06.12.2023