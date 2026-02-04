Kriminalität

Kind in Hinterhof gezerrt - von Passantinnen gerettet

Zwei Zeuginnen greifen ein, als ein Mann einen Elfjährigen in einen Hinterhof zerrt. Wie der Junge sie auf sich aufmerksam machen konnte.

Der Mann konnte entkommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mann konnte entkommen. (Symbolbild)

Waiblingen (dpa/lsw) - Auf dem Schulweg ist ein Kind in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) von einem Mann in einen Hinterhof gezerrt worden. Erst als der Unbekannte anfing, den Elfjährigen zu entkleiden und dieser laut um Hilfe schrie, wurde der Junge von zwei Frauen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Sie konfrontierten den Mann, der daraufhin von dem Jungen abließ und die Flucht ergriff.

Von dem Mann fehlt nach der Tat am Dienstagmorgen bislang jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

