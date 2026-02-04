Kind in Hinterhof gezerrt - von Passantinnen gerettet

Waiblingen (dpa/lsw) - Auf dem Schulweg ist ein Kind in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) von einem Mann in einen Hinterhof gezerrt worden. Erst als der Unbekannte anfing, den Elfjährigen zu entkleiden und dieser laut um Hilfe schrie, wurde der Junge von zwei Frauen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Sie konfrontierten den Mann, der daraufhin von dem Jungen abließ und die Flucht ergriff.