Leben gerettet: 32-Jähriger zerrt Weinheimer aus brennender Wohnung

Es ist die Fügung mehrerer glücklicher Umstände, die einen 62-jährigen in Weinheim vor einem großen Unglück bewahrt haben. Vor allem aber hat der Senior sein Leben dem mutigen Einsatz des 32-jährigen Philipp Fischer zu verdanken. Der Berufsfeuerwehrmann kommt am Donnerstagmorgen zufällig mit dem Auto an dem Haus des Weinheimers in der Straße „Am Drachenfels“ vorbei, als das Erdgeschoss bereits in Teilen in Flammen steht. Selbstlos setzt er die eigene Gesundheit aufs Spiel, um den 62-Jährigen aus seiner Wohnung zu zerren.

Foto: privat Die Geschwister Elena (18) und Philipp Fischer (32) haben ihrem Nachbarn am Donnerstag das Leben gerettet. Das Bild zeigt sie im Urlaub.

Wäre der in Essen wohnhafte 32-Jährige nicht bei seinen Eltern in Weinheim zu Besuch gewesen, hätte es nicht geregnet und der Bruder nicht angeboten, die kleine Schwester zur Schule zu fahren – die Sache wäre für den 62-Jährigen ganz anders ausgegangen. „Unser Abiturjahrgang hatte heute Mottotag, und ich wollte nicht, dass mein Dirndl nass wird“, erzählt Elena Fischer unserer Zeitung. Sie wohnt nur wenige Häuser von der Brandwohnung entfernt. Als sie mit dem Wagen an ihr vorbeifahren, entfleucht der 18-Jährigen ein „Oh Gott!“. Der schwarze Rauch quillt aus allen Fenstern des weißen Hauses und sogar aus der Eingangstür. Ihr Bruder reagiert geistesgegenwärtig: „Er ist direkt hochgerannt, hat nach dem Nachbar gerufen. Ich sollte den Notruf anrufen“, so Fischer. Der 32-Jährige kennt den Senior, weiß, dass er kaum das Haus verlässt. Sein Vater bringt dem Nachbarn deshalb öfters Einkäufe vorbei.

Fischer prescht in die Wohnung

Als Philipp Fischer vor der geöffneten Haustür steht, erkennt er den 62-Jährigen mit seinem Rollator nur schemenhaft. „Er stand im verrauchten Flur, gerade einmal ein oder zwei Meter vom Brandherd, der Küche, entfernt“, sagt der Feuerwehrmann. Kurz zögert Fischer. Dann hält er sich seine Jacke vor Mund und Nase und prescht in die Wohnung.

Er packt den 62-Jährigen und will ihn herausholen. Der bewegt sich aber nicht von der Stelle. „Ich dachte erst, er hängt irgendwo fest“, so Philipp Fischer. Plötzlich bemerkt der 32-Jährige: Der Nachbar wehrt sich. „Später hat sich herausgestellt, dass er dachte, er könnte das Feuer selbst löschen. Dabei hätte es bei all dem Rauch keine Minute gedauert und er wäre auf dem Boden gelegen“, so die Einschätzung des Feuerwehrmanns. In einem enormen Kraftakt gelingt es dem 32-Jährigen, den Nachbarn aus dem Haus und in Sicherheit zu bringen. Draußen kümmert er sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die medizinische Erstversorgung.

Foto: privat Mehr Glück geht nicht: Philipp Fischer, der zufällig am Haus vorbeikam, ist von Beruf Feuerwehrmann.

Bald darauf wird die Straße in Blaulicht gehüllt. Die Einsatzkräfte bringen beide ins Krankenhaus, weil sie so viel Rauch eingeatmet haben. Retter und Geretteter sind glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Feuerwehren Weinheim und Sulzbach starten indes, mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, die Brandbekämpfung. Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Feuer bereits großflächig in der Wohnung ausgebreitet, wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach berichtet. Es kommt zu kleinen Explosionen, weil Flammen und Hitze Spraydosen und Gaskartuschen zerbersten lassen. Dennoch dauert es nur eine halbe Stunde, und das Feuer ist unter Kontrolle.

Foto: Verena Müller Die Brandschützer sind in kürzester Zeit vor Ort - doch auch die Wohnung fängt rasend schnell Feuer.

Brandexperten der Polizei nehmen nun die Ermittlungen nach der Ursache für das Feuer auf, wie die Pressestelle des Präsidiums Mannheim erklärt. Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 100 000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der 62-Jährige ist in einer Senioren-Residenz in Weinheim untergekommen.

Philipp Fischer ist wohlauf. Wie er sich fühlt, als jemand, der heute einem Menschen das Leben gerettet hat? „Natürlich gibt es einem ein gutes Gefühl, zu wissen, dass dieser Mensch dank meiner Schwester und mir überlebt hat“, sagt Fischer.