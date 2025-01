Tierisch bis tragisch: Die brenzligsten Einsätze der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim. Die Weinheimer Feuerwehren waren 2024 stark gefragt. Im Durchschnitt verging keine Woche ohne einen Brand, wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach beim Jahresgespräch vergangene Woche betonte (siehe weiteren Artikel). Zwar war ihre Gesamtanzahl geringer als 2023, in dem es 106 Brände gegeben hatte. „Aber die, die wir hatten, hatten es in sich“, so Mittelbach.