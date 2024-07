Weinheimer Feuerwehr rettet Uhu aus Schlafzimmer

Der Montagmorgen begann für die Weinheimer Feuerwehr mit einem Einsatz der besonderen Art. Und dass er so gut ausging, ist wohl auch Karsten Fath zu verdanken. Und das kam so: Die Bewohner eines Hauses in der Kapellenstraße in der Weinheimer Nordstadt staunten nicht schlecht. Sie hatten die Fenster zum Lüften des Schlafzimmers geöffnet und machten große Augen, als sie wieder zurückkamen. Denn im Schlafzimmer thronte erhaben ein Uhu, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.