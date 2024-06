Mann aus brennendem Haus in Weinheim gerettet

Nachdem es am heute Morgen gegen 9.25 Uhr zu dem Brand eines Wohnhauses in der Straße „Am Drachenstein“ kam, konnte die freiwillige Feuerwehr Weinheim das Feuer löschen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Erdgeschoss des Gebäudes in Brand.

Bewohner gerettet

Ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr Essen, welcher zufällig mit dem Auto an dem Haus vorbeifuhr, bemerkte Rauch aus dem Gebäude aufsteigen. Er stoppte und begab sich selbstlos in das Gebäudeinnere. Hier stellte er in der brennenden Küche den 62-jährigen Wohnungsinhaber fest und rettete diesen in Freie. Beide mussten leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.