Verstöße gegen Waffengesetz

Junge Männer werfen Böller aus Auto - Polizei findet Waffen

Mitten in der Nacht rufen Anwohner die Polizei, da junge Männer Böller aus einem Auto werfen. Bei der Kontrolle der dreiköpfigen Gruppe machen die Beamten einen überraschenden Fund.

Die Polizei fand im Auto der Männergruppe auch zwei Schreckschusswaffen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei fand im Auto der Männergruppe auch zwei Schreckschusswaffen. (Symbolbild)

Frickenhausen (dpa/lsw) - Die Polizei hat drei junge Männer festgenommen, die in Frickenhausen (Kreis Esslingen) mitten in der Nacht Böller aus einem Auto gezündet haben sollen. Die Beamten waren zuvor durch mehrere Anwohner verständigt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle der Männer im Alter von 19, 24 und 32 Jahren stießen die Beamten neben den Böllern auch auf zwei Schreckschusswaffen mit dazugehöriger Munition und zahlreiche Raketenpfeifgeschosse. Für einige der pyrotechnischen Funde bedarf es den Angaben zufolge einer speziellen Genehmigung. Alle Gegenstände wurden von den Polizisten beschlagnahmt. Gegen die Männer wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt.

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