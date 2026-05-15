Er trug einen Helm

Junge nach Unfall mit Polizeiwagen schwer verletzt

Nach einer versuchten Polizeikontrolle prallt ein Jugendlicher auf einem mutmaßlich gestohlenen Kraftrad gegen einen Streifenwagen. Der Junge wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei wollte den Jungen kontrollieren und überholen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei wollte den Jungen kontrollieren und überholen. (Symbolbild)

Gäufelden (dpa/lsw) - Ein 13-Jähriger auf einem mutmaßlich gestohlenen Kraftrad ist mit einem Streifenwagen in Gäufelden (Kreis Böblingen) zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dabei mehrere Kilometer weiter, anstatt anzuhalten. Als der Streifenwagen ihn überholen wollte, lenkte er mutmaßlich nach links und kollidierte mit dem Polizeiauto. 

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Der Junge trug einen Helm und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sowohl das Kleinkraftrad als auch das Versicherungskennzeichen gestohlen gewesen sein.

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