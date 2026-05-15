Junge nach Unfall mit Polizeiwagen schwer verletzt

Gäufelden (dpa/lsw) - Ein 13-Jähriger auf einem mutmaßlich gestohlenen Kraftrad ist mit einem Streifenwagen in Gäufelden (Kreis Böblingen) zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dabei mehrere Kilometer weiter, anstatt anzuhalten. Als der Streifenwagen ihn überholen wollte, lenkte er mutmaßlich nach links und kollidierte mit dem Polizeiauto.