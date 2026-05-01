Unfälle

Polizeiwagen prallt im Einsatz gegen Auto - fünf Verletzte

Blaulicht, Sirene und trotzdem kracht es: Fünf Menschen werden bei einem Polizeieinsatz in Ludwigsburg schwer verletzt. Was bislang über den Unfall an der A81 bekannt ist.

Die beiden Autos stießen auf einer Kreuzung zusammen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa
Die beiden Autos stießen auf einer Kreuzung zusammen.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem anderen Auto auf einer Kreuzung sind in Ludwigsburg fünf Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen sei in der Nacht mit Blaulicht und Sirene auf einer Einsatzfahrt unterwegs gewesen, er habe also Wegerecht gehabt, sagte ein Sprecher. An der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd der A81 sei er mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Weitere Details sollten im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

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