Unfall bei Blaulichtfahrt

Polizeiwagen mit Blaulicht fährt neunjährigen Jungen an

Auf dem Weg zu einem Brand verletzt ein Polizeifahrzeug in Kassel einen Jungen. Auch eine Bremsung verhindert den Unfall nicht.

Der Junge erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der Junge erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Auf dem Weg zu einem Einsatz hat ein Streifenwagen der Polizei in Kassel einen neunjährigen Jungen erfasst und verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei das Kind hinter einem parkenden Auto auf die Straße getreten, um sie zu überqueren, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Der Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne Sirene unterwegs gewesen sei, habe noch gebremst, den Unfall aber nicht mehr verhindern können. 

Der Neunjährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, dort seien zunächst leichtere Verletzungen wie Schürfwunden festgestellt worden. Die Polizei war zu einem Brand alarmiert worden, die Beamten fuhren einen Kleinbus.

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