Junge sperrt sich bei Hitze in Auto ein
In Ehingen sperrt sich ein Vierjähriger versehentlich im Auto ein. Die Feuerwehr muss eingreifen – Mutter und Sohn bleiben unverletzt.
Ehingen (dpa/lsw) - Ein vierjähriger Junge hat sich in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in einem unbeobachteten Moment im Wagen seiner 40-jährigen Mutter eingeschlossen. Der Junge habe den Autoschlüssel in der Hand gehalten und innerhalb des Wagens die Verriegelung gedrückt, wie ein Polizeisprecher sagte.
Wegen der Hitze alarmierte ein Passant im Auftrag der Mutter die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein, um den Jungen aus dem Fahrzeug zu holen. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um das Kind. Mutter und Sohn überstanden den Vorfall am Donnerstag unversehrt.