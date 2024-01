Junge Union Hessen wählt neuen Landesvorsitzenden

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Die Junge Union (JU) Hessen hat ihren bisherigen Vizechef Leopold Born zum Landesvorsitzen gewählt. Er bekam auf ihrem 103. Landestag am Samstag in Rotenburg an der Fulda 162 Ja- und 26 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung, wie ein Parteisprecher mitteilte.