CDU Hessen wählt Landesvorstand - Rhein zur Wiederwahl

Wetzlar (dpa/lhe) - Die hessische CDU wählt an diesem Samstag bei ihrem Landesparteitag in Wetzlar (ab 9.30 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Der amtierende Parteivorsitzende und hessische Ministerpräsident Boris Rhein tritt als einziger Bewerber zur Wiederwahl an. Die Zahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden soll zudem von zuletzt fünf auf sechs Personen erhöht werden.