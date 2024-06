Kritik an Ampel: «Vertrauen in Politik zerstört»

Wetzlar (dpa) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat der Ampel-Koalition in Berlin vorgeworfen, das Vertrauen der Menschen in die Politik zerstört zu haben. Die Bundesregierung mache in fast allen Bereichen eine «Politik gegen die Mehrheit dieses Landes», sagte Linnemann beim Landesparteitag der CDU am Samstag in Wetzlar. Damit gewinne man die Zukunft nicht. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein stellte sich dort als Landesvorsitzender zur Wahl.