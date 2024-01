CDU-Landesvorstand stimmt für neue Generalsekretärin Bischof

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Landesvorstand der hessischen CDU hat sich einstimmig für die designierte neue Generalsekretärin Anna-Maria Bischof ausgesprochen. Sie übernehme das Amt nun kommissarisch von Manfred Pentz, sagte der CDU-Landesvorsitzende Boris Rhein am Freitag in Wiesbaden. Die Neuwahl des Landesvorstandes stehe dann beim Landesparteitag am 22. Juni in Wetzlar auf der Tagesordnung. Pentz war als Europaminister ins neue schwarz-rote Landeskabinett gewechselt.

Bischof sei die erste Frau in diesem Parteiamt in Hessen, sagte Rhein. Die 34-Jährige stellvertretende Landesvorsitzende kommt aus Fritzlar und ist auch Kreisvorsitzende der CDU Schwalm-Eder. Sie sei «tief in der Partei verwurzelt» und eine «Idealbesetzung», bekräftigte Rhein. Bischof hat Wirtschaft in den USA und Jura in Marburg studiert. Sie ist Mutter eines kleinen Sohnes.