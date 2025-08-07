Unglück in Wiesbaden Junge wird bei Sturz schwer verletzt Ein Kind stürzt aus dem 3. Stock eines Hauses. Wie es genau dazu kommen konnte, bleibt zunächst unklar. 07.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Monika Skolimowska/dpa Nach dem Unglück am Mittwochnachmittag ist der Junge in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Tödlicher Radunfall Radfahrer stürzt in Rhein und stirbt in Krankenhaus Warum der Mann von dem Radweg abkommt, ist weiterhin ein Rätsel. Die Polizei hofft darauf, dass sich Zeugen melden. 12.06.2025 Verkehr Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt Eine Gruppe Motorradfahrer ist im Schwarzwald unterwegs. Nach einer Pause fährt ein 27-Jähriger alleine weiter und stürzt. 24.05.2025 Unglück Fahrradfahrer stirbt nach Sturz in Offenburg Ein Mann stürzt von seinem Fahrrad auf den Gehweg. Wenig später stirbt er im Krankenhaus. Die Ursache für seinen Tod ist noch unklar. 28.01.2025 Fahrradunfall 89-jähriger Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt Ein 89-Jähriger stürzt in Marburg mit seinem Rad und stirbt an den Verletzungen. Die Ursache für seinen Sturz ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. 29.10.2024 Arbeitsunfall Dachdeckermeister bei Sturz schwer verletzt Bei Dacharbeiten stürzt ein Mann aus einem Korb in vier Meter Höhe. Die Polizei ermittelt: Wie konnte es zu diesem Unfall kommen? 14.07.2024