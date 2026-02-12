Junger Mann bei Streit in Babenhausen schwer verletzt
Ein 27-Jähriger erleidet Stich- und Schnittwunden. Es gibt eine Festnahme.
Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Babenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Das 27 Jahre alte Opfer kam laut Polizei mit Stich- und Schnittverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beamte nahmen einen 36-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos fest.
Das Motiv des mutmaßlichen Täters war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.