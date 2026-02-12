Kriminalität

Junger Mann bei Streit in Babenhausen schwer verletzt

Ein 27-Jähriger erleidet Stich- und Schnittwunden. Es gibt eine Festnahme.

Erst Streit, dann Polizeieinsatz: Im Kreis Darmstadt-Dieburg wird ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Erst Streit, dann Polizeieinsatz: Im Kreis Darmstadt-Dieburg wird ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Babenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Das 27 Jahre alte Opfer kam laut Polizei mit Stich- und Schnittverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beamte nahmen einen 36-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos fest. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Festnahme nach gewaltsamem Tod von Frau in Darmstadt
Stich- und Schnittwunden

Festnahme nach gewaltsamem Tod von Frau in Darmstadt

Vergangene Woche wird eine schwer verletzte Frau von Passanten gefunden. Kurz darauf stirbt die 38-Jährige. Was ist über den Verdächtigen bekannt?

22.09.2025

Lebensgefährlicher Stich in den Rücken - Mann in U-Haft
Opfer gelingt die Flucht

Lebensgefährlicher Stich in den Rücken - Mann in U-Haft

Zwei betrunkene Männer geraten in Streit. Dann sticht einer von ihnen mit einem Stechbeitel zu. Das Opfer erleidet eine tiefe Wunde.

12.09.2025

Jungem Mann geht es nach Stich-Verletzung wieder besser
Messerstich

Jungem Mann geht es nach Stich-Verletzung wieder besser

Zwei Jugendliche treffen sich in Südhessen und geraten in Streit. Am Ende soll einer dem anderen mit einer Waffe in den Rücken gestochen haben.

09.09.2024

Junger Mann durch Stich schwer verletzt: Teenager verdächtig
Kriminalität

Junger Mann durch Stich schwer verletzt: Teenager verdächtig

Zwei Jugendliche treffen sich in Südhessen und geraten in Streit. Am Ende kommt einer von beiden schwer verletzt in eine Klinik.

08.09.2024

Übergriffe

41-Jähriger bei Streit durch Stich verletzt

21.08.2023