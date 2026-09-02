Verfolgungsfahrt mit Polizei

Junger Mann rast mit Tempo 130 durch Innenstadt

Ein 21-Jähriger driftet mit seinem Auto um eine Kurve. Die Polizei möchte den Wagen kontrollieren, doch der Fahrer gibt Gas.

Die Polizei verfolgt den jungen Autofahrer durch Heilbronn. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei verfolgt den jungen Autofahrer durch Heilbronn. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Heilbronn gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 21-Jährigen kontrollieren, nachdem er in der Nacht um eine Kurve gedriftet war. Doch statt anzuhalten, gab er Gas, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner Flucht soll sich der junge Mann zwischen zwei nebeneinander fahrenden Autos hindurchgedrängelt haben. Zudem sei der junge Mann über mehrere rote Ampeln gefahren. 

Die Fahrt endete nach etwa zwei Kilometern in einer Sackgasse. Ein Poller hatte dem Auto den Weg versperrt, erläuterte die Polizei. Ermittler beschlagnahmten das Handy und den Führerschein des jungen Mannes. Der 21-Jährige erhielt eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

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