Junger Mann rast mit Tempo 130 durch Innenstadt

Heilbronn (dpa/lsw) - Mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Heilbronn gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 21-Jährigen kontrollieren, nachdem er in der Nacht um eine Kurve gedriftet war. Doch statt anzuhalten, gab er Gas, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner Flucht soll sich der junge Mann zwischen zwei nebeneinander fahrenden Autos hindurchgedrängelt haben. Zudem sei der junge Mann über mehrere rote Ampeln gefahren.