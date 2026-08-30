Geschwindigkeitsüberschreitung

Motorradfahrer rast mit weit über Tempo 100 durch 40er-Zone

Die Polizei kann den Motorradfahrer in Reutlingen zunächst nicht kontrollieren. Später geht es auch um mögliche technische Veränderungen an der geliehenen Maschine.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde über dem erlaubten Tempo ist ein 21 Jahre alter Motorradfahrer durch die Reutlinger Innenstadt gefahren. Nach Polizeiangaben erreichte der Mann zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von weit über 100 Kilometern pro Stunde. Demnach beobachteten Polizeibeamte die Fahrt des 21-Jährigen am Samstag. Wegen seiner Fahrweise sei eine Kontrolle zunächst nicht möglich gewesen. 

Den Angaben zufolge hielten die Beamten den Mann erst nach einigen hundert Metern an. Das Tempolimit von 40 Kilometern pro Stunde habe er mehrfach um mehr als 70 Kilometer pro Stunde überschritten. Die Polizei ermittelt jetzt, ob an dem Motorrad, das der junge Mann von einem Bekannten geliehen hatte, technische Veränderungen vorgenommen wurden. Den 21-Jährigen erwarten mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

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