Motorradfahrer rast mit weit über Tempo 100 durch 40er-Zone

Reutlingen (dpa/lsw) - Mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde über dem erlaubten Tempo ist ein 21 Jahre alter Motorradfahrer durch die Reutlinger Innenstadt gefahren. Nach Polizeiangaben erreichte der Mann zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von weit über 100 Kilometern pro Stunde. Demnach beobachteten Polizeibeamte die Fahrt des 21-Jährigen am Samstag. Wegen seiner Fahrweise sei eine Kontrolle zunächst nicht möglich gewesen.