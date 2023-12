Jusos lehnen schwarz-roten Koalitionsvertrag ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Jusos lehnen den Entwurf des schwarz-roten Koalitionsvertrags in Hessen ab. Mehrere ihrer Forderungen seien in den vorangegangenen Verhandlungen nicht angemessen berücksichtigt worden, teilte die SPD-Nachwuchsorganisation am Freitag mit. Zudem seien die «weitreichenden Verschärfungen im Bereich Migration» sowie ein «rechtspopulistisches Gender-Verbot» etwa in Schulen und an Unis nicht tragbar.