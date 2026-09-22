Mehr Personal

Justiz plant 29 neue Stellen für Fußfessel-Überwachung ein

Hessens Justizminister Heinz rechnet durch das neue Gewaltschutzgesetz damit, dass mehr Träger elektronischer Fußfesseln überwacht werden müssen. Was bedeutet das für die Personalplanung?

Hessens Justizminister Heinz rechnet damit, dass künftig in mehr Fällen die Träger elektronischer Fußfesseln überwacht werden müssen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hessens Justizminister Heinz rechnet damit, dass künftig in mehr Fällen die Träger elektronischer Fußfesseln überwacht werden müssen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für die Überwachung der elektronischen Fußfessel in Hessen sind im Landeshaushalt für das kommende Jahr 29 zusätzliche Stellen in der Justiz vorgesehen. Das teilte Justizminister Christian Heinz (CDU) in Wiesbaden mit. Hessen betreibt die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GÜL), von wo aus das Tragen der Fußfesseln in allen Bundesländern kontrolliert wird. Diese Maßnahme wird unter anderem im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen eingesetzt.

Das Tragen der Fußfessel sei künftig bis zu sechs Monate mit Verlängerung möglich, erläuterte Heinz. «Außerdem ist durch das geänderte Gewaltschutzgesetz davon auszugehen, dass es mehr Fälle geben wird. Dies alles erfordert mehr Kapazitäten bei der Kontrolle der Täter.» Deshalb werde die Überwachungsstelle personell mehr als verdreifacht. Die Kosten der GÜL werden auf die Länder verteilt.

Der Haushaltsentwurf 2027 sieht zudem zwölf weitere Stellen in der hessischen Justiz vor, die anteilig durch den Bund-Länder-«Pakt für den Rechtsstaat» finanziert werden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um sechs Stellen für Richter und Staatsanwälte und weitere sechs Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußfessel-Überwachung wird stark ausgebaut
Häusliche Gewalt

Fußfessel-Überwachung wird stark ausgebaut

Besserer Schutz vor häuslicher Gewalt: Opfer und Aggressoren sollen bundesweit künftig gleichzeitig überwacht werden.

20.07.2026

Neue Elektro-Fußfessel - Hessen zieht erste positive Bilanz
Justiz

Neue Elektro-Fußfessel - Hessen zieht erste positive Bilanz

Elektronischen Fußfesseln nach dem sogenannten spanischen Modell erkennen, wenn Täter dem Opfer zu nahe kommen. Hessen setzt die Technik seit Januar ein. Wirkt der Schutz?

27.08.2025

Bundesrat stimmt für hessisches Fußfessel-Modell
Justiz

Bundesrat stimmt für hessisches Fußfessel-Modell

Um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, macht sich Hessen für einen erweiterten Einsatz elektronischer Fußfesseln stark. Nun kommt Rückendeckung von den übrigen Bundesländern.

20.12.2024

Hessen führt neue Technik bei elektronischer Fußfessel ein
Justiz

Hessen führt neue Technik bei elektronischer Fußfessel ein

Um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, macht sich Hessen im Bundesrat für einen erweiterten Einsatz elektronischer Fußfesseln stark. Nun schafft das Land schon mal die technischen Voraussetzungen.

24.09.2024

Kriminalität

Fußfesseln im Kampf gegen Femizide - Heinz macht Druck

Immer wieder werden Frauen von Partnern und Ex-Freunden getötet. Hessens Justizminister blickt gespannt neuen Beratungen im Bundesrat entgegen.

10.09.2024